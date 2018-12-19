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Василий Ломаченко назвал имя будущего соперника

STYLERСпорт    19.12.2018 - 07:55
Василий Ломаченко назвал имя будущего соперника
Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина)

Ломаченко узнал о бое со следующим соперником из интернета

Украинский легендарный боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко, который в начале мая 2018 года победил пуэрториканца Хосе Педрасу, сообщил о вероятности провести следующий бой против британца Энтони Кролла. Об этом он рассказал в интервью изданию  "Информатор".

Василий Ломаченко назвал имя будущего соперника

Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Информация пока еще не подтверждена промоутером боксера, но бой возможен, если Кролла является официальным претендентом.

“Вполне возможно, конечно. Если он – официальный претендент. Я просто второй раз слышу об этой новости. Впервые услышал о ней от друзей – кто-то из них позвонил, спросил. А второй раз я зашел в интернет и сам увидел ее. Мне еще никто не звонил, никто не говорил. Ни менеджер, ни промоутер. Как оно будет – я не знаю”, - сказал украинский боксер.

Василий Ломаченко назвал имя будущего соперника

Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Ранее боксер высказывал желание выйти на ринг против обладателя титула WBC в легком весе американца Майки Гарсия.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский боксер Василий Ломаченко  может провести бой за титул IBF.

Также мы показывали снимки украинского боксера Василия Ломаченко сразу после поединка против Хосе Педраса. 

Читайте также о том, как Василий Ломаченко впервые побывал на бое "Абсолютного бойцовского чемпионата".

Видео: РБК-Украина

 

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