Ломаченко признался, с кем мечтает встретиться на ринге

Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинец мечтает объединить пояса и стать абсолютным чемпионом мира

Украинский легендарный боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко, который ранее победил пуэрториканца Хосе Педрасу, признался, кого считает самым сложным соперником в своей карьере. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, передает "ТСН Проспорт".

Василий отметил, что мексиканец Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение на профессиональном ринге в 2014 году, является для него самым сложным соперником.

Фото: tsn.ua/prosport

Также Ломаченко вспомнил о поединке с Робсоном Консесао в 2011-м в Баку на Чемпионата мира - тогда судьи отдали бразильцу сомнительную победу.

Отвечая на вопрос о следующем бое, Ломаченко рассказал о желании выйти на ринг против обладателя титула WBC в легком весе - непобедимого американца Майки Гарсия.

Украинец мечтает объединить пояса и стать абсолютным чемпионом мира.

Фото: tsn.ua/prosport

Также Ломаченко рассказал, что проведение одного из следующих поединков в Украине пока невозможно, так как у него контракт с американской компанией.

Ранее мы писали о том, что в сети появились снимки украинского боксера Василия Ломаченко сразу после поединка против Хосе Педраса.

Также мы писали, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в Калифорнии весело провели время между тренировками.

Напомним, ранее украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о том, как он впервые побывал на бое Абсолютного бойцовского чемпионата.

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Видео: РБК-Украина