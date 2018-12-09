"Лицо сильно покоцаное": в сети показали фото Ломаченко после боя с Педраса

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

На снимке видно, как пострадало лицо спортсмена

В сети появились снимки украинского боксера Василия Ломаченко сразу после поединка против Хосе Педраса. Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram.

Так, на одном из них можно заметить команду украинского боксера и его самого. Ломаченко с явными синяками держит свои чемпионские пояса, а позади него стоит Александр Усик. Все они одеты в форму "LOMA".

Фото: Ломаченко после боя с Педраса (instagram.com/lomus_17)

Также в сети появился снимок, на котором видно "последствия" боя с пуэрториканцем. На это также обратили внимание и поклонники спортсмена.

Фото: Ломаченко после боя с Педраса (instagram.com/vortexphoto)

"Лицо только сильно покоцаное после боя. Но поединок хороший", - сказал пользователь Евгений Шевчук.

"Не простой бой, но заслуженная победа", - подчеркнул юзер Анатолий Поляруш.

"Ох и скользкий тип, этот Педраса. Ну я догадывался, что он будет таким. С победой, чемпион", - сказал юзер Николай Трезвый.

"Братан, кто макияж делал? Красавец, поздравляю", - подчеркнул юзер Одесса.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomus_17)

Напомним, что Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов накануне боя.

Ранее Педраса заявил о готовности одержать победу над Ломаченко.

Видео: РБК-Украина