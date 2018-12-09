"Обличчя сильно покоцане": в мережі показали фото Ломаченка після бою з Педрасою

На знімку видно, як постраждало обличчя спортсмена
У мережі з'явилися знімки українського боксера Василя Ломаченка відразу після поєдинку проти Хосе Педраса. Відповідні кадри були опубліковані в Instagram.
Так, на одному з них можна помітити команду українського боксера і його самого. Ломаченко з явними синцями тримає свої чемпіонські пояси, а позаду нього стоїть Олександр Усик. Всі вони одягнені у форму "LOMA".
Фото: Ломаченко після бою з Педраса (instagram.com/lomus_17)
Також у мережі з'явився знімок, на якому видно "наслідки" бою з пуерторіканцем. На це звернули увагу і прихильники спортсмена.
Фото: Ломаченко після бою з Педраса (instagram.com/vortexphoto)
"Лице тільки сильно покоцане після бою. Але хороший поєдинок", - сказав користувач Євген Шевчук.
"Не простий бій, але заслужена перемога", - підкреслив юзер Анатолій Поляруш.
"Ох і слизький тип, цей Педраса. Ну я здогадувався, що він буде таким. З перемогою, чемпіон", - сказав юзер Микола Тверезий.
"Братан, хто макіяж робив? Красень, вітаю", - підкреслив юзер Одеса.
Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_17)
Нагадаємо, що Ломаченко та Педраса провели дуель поглядів напередодні бою.
Раніше Педраса заявив про готовність здобути перемогу над Ломаченком.
Відео: РБК-Україна