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"Обличчя сильно покоцане": в мережі показали фото Ломаченка після бою з Педрасою

STYLERСпорт    09.12.2018 - 13:56
"Обличчя сильно покоцане": в мережі показали фото Ломаченка після бою з Педрасою
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

На знімку видно, як постраждало обличчя спортсмена

У мережі з'явилися знімки українського боксера Василя Ломаченка відразу після поєдинку проти Хосе Педраса. Відповідні кадри були опубліковані в Instagram.

Так, на одному з них можна помітити команду українського боксера і його самого. Ломаченко з явними синцями тримає свої чемпіонські пояси, а позаду нього стоїть Олександр Усик. Всі вони одягнені у форму "LOMA".

&quot;Обличчя сильно покоцане&quot;: в мережі показали фото Ломаченка після бою з Педрасою

Фото: Ломаченко після бою з Педраса (instagram.com/lomus_17)

Також у мережі з'явився знімок, на якому видно "наслідки" бою з пуерторіканцем. На це звернули увагу і прихильники спортсмена.

&quot;Обличчя сильно покоцане&quot;: в мережі показали фото Ломаченка після бою з Педрасою

Фото: Ломаченко після бою з Педраса (instagram.com/vortexphoto)

"Лице тільки сильно покоцане після бою. Але хороший поєдинок", - сказав користувач Євген Шевчук.

"Не простий бій, але заслужена перемога", - підкреслив юзер Анатолій Поляруш.

"Ох і слизький тип, цей Педраса. Ну я здогадувався, що він буде таким. З перемогою, чемпіон", - сказав юзер Микола Тверезий.

"Братан, хто макіяж робив? Красень, вітаю", - підкреслив юзер Одеса.

&quot;Обличчя сильно покоцане&quot;: в мережі показали фото Ломаченка після бою з Педрасою

Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_17)

Нагадаємо, що Ломаченко та Педраса провели дуель поглядів напередодні бою.

Раніше Педраса заявив про готовність здобути перемогу над Ломаченком.

Відео: РБК-Україна

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