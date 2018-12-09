"Гениальный уровень!": в сети восторгаются взрывной победой Ломаченко

Фото: (twitter.com/trboxing)

Бой закончился около 7:30 по киевскому времени

Украинский боксер Василий Ломаченко стал суперчемпионом мира по версии WBA и чемпионом по версии WBO после того, как победил пуэрториканца Хосе Педрасу. Ломаченко является обладателем чемпионских поясов среди боксеров в легком весе. Очередная победа досталась украинцу по единогласному решению судей. В сети отреагировали на блестящую победу боксера.

Одним из первых поздравить украинского боксера с очередной победой решил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

"Поздравляю нашего Василия Ломаченко с очередным победным боем против Хосе Педрасы. Молодец!" — написал премьер-министр Украины.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/VGroysman

Поздравить Ломаченко с победой решил даже президент, который написал в своем Twitter.

"Наш Василий Ломаченко – чемпион мира по версиям WBA и WBO! В первом бою после серьезной травмы Василий уверенно одолел сильного противника - Хосе Педраса. Невероятная сила характера! Поздравляю с победой!" — написал Петр Порошенко.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/poroshenko

Непобедимым Ломаченко восхищаются и простые зрители, о чем они пишут в сети Twitter.

"Наш Ломаченко победил. Жаль что не КО", — пишет пользователь под ником Андрійчик.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/aserafyn

"Ломаченко опять пушечный бой выдал. Очень круто", — пишут в сети.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/Artemon_Way

"Дааааа! Он это сделал! Василий Ломаченко — суперчемпион мира по версии WBA и чемпион мира по версии WBO в легком весе. Украинец победил Педрасу и доказал свой гениальный уровень! Гордимся нашим красавцем!" – пишет Сергей Хоменко.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/sitizen777

"Поздравляем Василия и всю Украину! Василий Ломаченко - чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO! Украинец победой завершил первый объединительный бой в карьере против Хосе", — пишет Виктор.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/romvikt

Напомним, что Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов накануне боя.

Ранее Педраса заявил о готовности одержать победу над Ломаченко.

Видео: РБК-Украина