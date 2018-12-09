"Геніальний рівень!": у мережі захоплюються вибуховою перемогою Ломаченко

Фото: (twitter.com/trboxing)

Бій закінчився близько 7:30 за київським часом

Український боксер Василь Ломаченко став суперчемпіоном світу за версією WBA і чемпіоном за версією WBO після того, як переміг пуерторіканця Хосе Педрасу. Ломаченко є володарем чемпіонських поясів серед боксерів в легкій вазі. Чергова перемога дісталася українцеві за одноголосним рішенням суддів. У мережі відреагували на блискучу перемогу боксера.

Одним з перших привітати українського боксера з черговою перемогою вирішив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму Twitter.

"Вітаю нашого Василя Ломаченка з черговим переможним боєм проти Хосе Педраси. Молодець!" — написав прем'єр-міністр України.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/VGroysman

Привітати Ломаченко з перемогою вирішив навіть президент, який написав у своєму Twitter.

"Наш Василь Ломаченко – чемпіон світу за версіями WBA і WBO! У першому бою після серйозної травми Василь впевнено здолав сильного противника - Хосе Педрасу. Неймовірна сила характеру! Вітаю з перемогою!" — написав Петро Порошенко.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/poroshenko

Непереможним Ломаченко захоплюються і прості глядачі, про що вони пишуть в мережі Twitter.

"Наш Ломаченко переміг. Шкода що не КО", — пише користувач під ніком Андрійчик.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/aserafyn

"Ломаченко знову гарматний бій видав. Дуже круто", — пишуть в мережі.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/Artemon_Way

"Тааааак! Він це зробив! Василь Ломаченко — суперчемпіон світу за версією WBA і чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі. Українець переміг Педрасу і довів свій геніальний рівень! Пишаємося нашим красенем!" – пише Сергій Хоменко.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/sitizen777

"Вітаємо Василя і всю Україну! Василь Ломаченко - чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO! Українець перемогою завершив перший об'єднавчий бій у кар'єрі проти Хосе", — пише Віктор.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/romvikt

Нагадаємо, що Ломаченко та Педраса провели дуель поглядів напередодні бою.

Раніше Педраса заявив про готовність здобути перемогу над Ломаченко.

Відео: РБК-Україна