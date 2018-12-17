Ломаченко зізнався, з ким мріє зустрітися на ринзі

Василь Ломаченко (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Українець мріє об'єднати пояси і стати абсолютним чемпіоном світу

Український легендарний боксер, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко, який раніше переміг пуерторіканця Хосе Педрасу, зізнався, кого вважає найскладнішим суперником у своїй кар'єрі. Про це він розповів на прес-конференції в Києві, передає "ТСН Проспорт".

Василь зазначив, що мексиканець Орландо Салідо, який завдав українцю єдину поразку на професійному ринзі у 2014 році, є для нього найскладнішим суперником.

Фото: tsn.ua/prosport

Також Ломаченко згадав про поєдинок із Робсоном Консесао в 2011-му в Баку на Чемпіонату світу - тоді судді віддали бразильцю сумнівну перемогу.

Відповідаючи на питання щодо наступного бою, Ломаченко розповів про бажання вийти на ринг проти володаря титулу WBC в легкій вазі - непереможного американця Майкі Гарсія.

Українець мріє об'єднати пояси ьа стати абсолютним чемпіоном світу.

Фото: tsn.ua/prosport

Також Ломаченко розповів, що проведення одного з наступних поєдинків в Україні поки неможливо, оскільки у нього контракт із американською компанією.

Раніше ми писали про те, що у мережі з'явилися знімки українського боксера Василя Ломаченка відразу після поєдинку проти Хосе Педраса.

Також ми писали, що українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко в Каліфорнії весело провели час між тренуваннями.

Нагадаємо, раніше український боксер Василь Ломаченко розповів про те, як він вперше побував на бій Абсолютного бійцівського чемпіонату.

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Відео: РБК-Україна