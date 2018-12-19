Василь Ломаченко назвав ім'я майбутнього суперника

Василь Ломаченко (фото: РБК-Україна)

Ломаченко дізнався про бій з наступним суперником з інтернету

Легендарний український боксер, чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко, який на початку травня 2018 року переміг пуерторіканця Хосе Педрасу, повідомив про ймовірність провести наступний бій проти британця Ентоні Кролла. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Інформатор".

Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Інформація поки що не підтверджена промоутером боксера, але бій можливий, якщо Кролла є офіційним претендентом.

“Цілком можливо, звичайно. Якщо він – офіційний претендент. Я просто другий раз чую про цю новину. Вперше почув про неї від друзів – хтось з них подзвонив, спитав. А другий раз я зайшов в інтернет і сам побачив її. Мені ще ніхто не дзвонив, ніхто не говорив. Ні менеджер, ні промоутер. Як воно буде – я не знаю", - сказав український боксер.

Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Раніше боксер висловлював бажання вийти на ринг проти володаря титулу WBC в легкій вазі американця Майки Гарсія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український боксер Василь Ломаченко може провести бій за титул IBF.

Також ми показували знімки українського боксера Василя Ломаченка відразу після поєдинку проти Хосе Педраса.

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Відео: РБК-Україна