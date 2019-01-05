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"Смачно і без пива": Ломаченко показав "улюблену страву"

STYLERСпорт    05.01.2019 - 17:54
"Смачно і без пива": Ломаченко показав "улюблену страву"
Фото: Василь Ломаченко (РБК-Україна)

Знімок з раками спортсмен опублікував на сторінці в соцмережі

легендарний Український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно назвав ім'я свого майбутнього суперника, показав на сторінці в соцмережі, як він збирається їсти раків. Знімок спортсмен розмістив Instagram. На ньому він зображений з блюдом з раками. Василь посміхається і демонструє червоних раків.

"Налітай", - лаконічно підписав Ломаченко фото.

&quot;Смачно і без пива&quot;: Ломаченко показав &quot;улюблену страву&quot;Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomus_17)

Передплатники Василя бурхливо відреагували на фото в коментарях. Одні вважають, що на фото не вистачає пива, інші впевнені, що все в повному порядку.

"Смачно і без пива", - написала anasrasiya_the_one.

"Раки з кавою! Гурмани", - прокоментував tarenkovitalii.

"Українські лобстери", - написав antonlyhun.

"Не вистачає головного атрибуту", - зазначив dmitrybijanof.

&quot;Смачно і без пива&quot;: Ломаченко показав &quot;улюблену страву&quot;

&quot;Смачно і без пива&quot;: Ломаченко показав &quot;улюблену страву&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_17)

Як раніше повідомлялося, Ломаченко та Усик претендують на звання боксера року за версією BWAA.

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