"Смачно і без пива": Ломаченко показав "улюблену страву"

Знімок з раками спортсмен опублікував на сторінці в соцмережі
легендарний Український боксер Василь Ломаченко, який нещодавно назвав ім'я свого майбутнього суперника, показав на сторінці в соцмережі, як він збирається їсти раків. Знімок спортсмен розмістив Instagram. На ньому він зображений з блюдом з раками. Василь посміхається і демонструє червоних раків.
"Налітай", - лаконічно підписав Ломаченко фото.
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomus_17)
Передплатники Василя бурхливо відреагували на фото в коментарях. Одні вважають, що на фото не вистачає пива, інші впевнені, що все в повному порядку.
"Смачно і без пива", - написала anasrasiya_the_one.
"Раки з кавою! Гурмани", - прокоментував tarenkovitalii.
"Українські лобстери", - написав antonlyhun.
"Не вистачає головного атрибуту", - зазначив dmitrybijanof.
Скріншот коментарів (instagram.com/lomus_17)
Як раніше повідомлялося, Ломаченко та Усик претендують на звання боксера року за версією BWAA.
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