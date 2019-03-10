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Непобедимый: легенда украинского бокса выиграл бой в США

STYLERНовости спорта    10.03.2019 - 14:06
Непобедимый: легенда украинского бокса выиграл бой в США
Шелестюк победил Мартинеса (коллаж РБК-Украина)

Тарас Шелестюк победил Мартинеса после длительного перерыва в карьере

Тарас Шелестюк победил Мартина Мартинеса после 19-месячного перерыва в спортивной карьере. Триумфальную победу одержал непобедимый украинский спортсмен (17-0, 10 КО). 33-летний полусредневес без особых усилий победил Мартина Анхела Мартинеса (19-17-1, 12 KO).

Видео боя Тараса Шелестюка и Мартина Мартинеса (YouTube.com)

Украинский боксер добыл победу по очкам (80-71,80-71, 80-71) в 8-раундовом поединке в главном событии частного шоу Thompson Boxing Promotions "Ночь чемпионов" в Ориндже (Южная Калифорния, США). Уроженец Макеевки владел инициативой в течение всего боя и в 4-м раунде мощным кроссом потряс соперника. Тарас Шелестюк имел несколько возможностей нокаутировать Мартина Анхела Мартинеса, однако одержал победу только по очкам.

 

Бой Тараса Шелестюка и Мартина Мартинеса (фото: twitter.com/thompsonboxing)

Следует напомнить, что Тарас Шелестюк являеся бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 17 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

Напомним, что Ломаченко назвали самым техничным боксером в мире.

Также LITE писало, что жена известного украинского боксера впечатлила соцсеть потрясающими ягодицами.

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