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Украинец повторил в Москве "подвиг" Усика: кадры яркой победы

STYLERСпорт    18.11.2018 - 14:04

Видео: яркая победу украинца (Youtube-канал/М-1)

Боец из Украины Вадим Шабадаш одержал яркую победу на турнире М-1 Challenge 99 против россиянина в Москве. Соответствующие кадры были опубликованы в Youtube.

Так, изначально было видно, что украинца не очень рады видеть присутствующие. Об этом свидетельствует слабый крик, когда рефери представлял бойца.

Украинец повторил в Москве &quot;подвиг&quot; Усика: кадры яркой победы

Скриншот из видео (Youtube-канал/М-1)

Примечательно, что во время боя Плиев явно держал первую позицию, однако потом решил перейти с украинцем в партер. После этого Шабадаш проявил сильную физическую выносливость, выдержав сразу несколько комбинаций от россиянина.

После этого украинец сумел вырваться и взять Плиева на удушающий прием. На этом поединок был завершен.

Украинец повторил в Москве &quot;подвиг&quot; Усика: кадры яркой победы

Скриншот из видео (Youtube-канал/М-1)

Напомним, в мультипликационном ролике показан бой Александра Усика и Тони Беллью в Манчестере, после которого Александр Усик поделился душевными фото.

Кстати, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила посвятить свой танец легендарному украинскому боксеру Александру Усику.

Как Александр Усик провел пресс-конференцию в Гулливере (video.rbc.ua)

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