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Українець повторив у Москві "подвиг" Усика: кадри яскравої перемоги

STYLERСпорт    18.11.2018 - 14:04

Відео: яскрава перемогу українця (Youtube-канал/М-1)

Боєць з України Вадим Шабадаш здобув яскраву перемогу на турнірі М-1 Challenge 99 проти росіянина в Москві. Відповідні кадри були опубліковані в Youtube.

Так, спочатку було видно, що українці не дуже раді бачити присутні. Про це свідчить слабкий крик, коли рефері представляв бійця.

Українець повторив у Москві &quot;подвиг&quot; Усика: кадри яскравої перемоги

Скріншот з відео (Youtube-канал/М-1)

Примітно, що під час бою Плієв явно тримав першу позицію, проте потім вирішив перейти з українцем в партер. Після цього Шабадаш виявив сильну фізичну витривалість, витримавши відразу кілька комбінацій від росіянина.

Після цього українець зумів вирватися і взяти Плієва на задушливий прийом. На цьому поєдинок був завершений.

Українець повторив у Москві &quot;подвиг&quot; Усика: кадри яскравої перемоги

Скріншот з відео (Youtube-канал/М-1)

Нагадаємо, в мультиплікаційному ролику показаний бій Олександра Усика і Тоні Белл в Манчестері, після якого Олександр Усик поділився душевними фото.

До речі, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила присвятити свій танець легендарному українському боксеру Олександру Усику.

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