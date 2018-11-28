Украинская школьница установила мировой рекорд по становой тяге

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что рост девочки – 30 кг, а подняла она 70 кг

Шестиклассница из г. Малин Житомирской области Татьяна Коростель установила мировой рекорд по становой тяге на чемпионате по пауэрлифтингу. Чемпионат проходил в Киеве 23-25 ноября. О достижении маленькой чемпионки сообщает пресс-служба Малинского городского совета.

"Татьяна Коростель, шестиклассница школы-лицея №1, впервые выступила на соревнованиях такого уровня, показав суммарный результат 115 кг. Девочка, которая весит всего 30 кг, не только заняла первое место и получила золотую медаль, но и установила мировой рекорд по становой тяге в своей весовой категории, преодолев штангу весом 70 кг", - сказано в сообщении.

Всего в чемпионате по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге среди женщин и мужчин приняли участие более 350 спортсменов, среди которых представители Монголии, Латвии, Финляндии, США, Индии, Турции, Грузии, Израиля и других стран.

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Фото: (facebook.com/MalynCityCouncil)

Становая тяга — это упражнение, которое выполняется со штангой, а также с гантелью или гирей, держа их между ног обеими руками. При выполнении становой тяги работают почти 3/4 всей мышечной массы.

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Видео: (video.rbc.ua)