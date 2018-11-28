Українська школярка встановила світовий рекорд у становій тязі

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що зростання дівчинки – 30 кг, а вона підняла 70 кг

Шестикласниця з м. Малин Житомирської області Тетяна Деркач встановила світовий рекорд у становій тязі на чемпіонаті з пауерліфтингу. Чемпіонат проходив у Києві 23-25 листопада. Про досягнення маленької чемпіонки повідомляє прес-служба Малинської міської ради.

"Тетяна Деркач, шестикласниця школи-ліцею №1, вперше виступила на змаганнях такого рівня, показавши сумарний результат 115 кг. Дівчинка, яка важить всього 30 кг, не тільки посіла перше місце і отримала золоту медаль, але і встановила світовий рекорд у становій тязі у своїй ваговій категорії, подолавши штангу вагою 70 кг", - сказано в повідомленні.

Всього в чемпіонаті з пауерліфтингу, жиму лежачи та становій тязі серед жінок і чоловіків взяли участь понад 350 спортсменів, серед яких представники Монголії, Латвії, Фінляндії, США, Індії, Туреччини, Грузії, Ізраїлю та інших країн.

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Фото: (facebook.com/MalynCityCouncil)

Станова тяга — це вправа, яка виконується зі штангою, а також з гантеллю або гірей, тримаючи їх між ніг обома руками. При виконанні станової тяги працюють майже 3/4 усієї м'язової маси.

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Відео: (video.rbc.ua)