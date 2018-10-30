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Украинский борец и призер Олимпийских игр Жан Беленюк похвастался новенькой квартирой в Киеве (фото)

STYLERСпорт    30.10.2018 - 18:51
Жан Беленюк получил квартиру в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Жан Беленюк получил квартиру в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Друзья борца подчеркнули, что он это заслужил

Известный украинский спортсмен, борец в греко-римском стиле, получивший серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016, Жан Беленюк получил за свои заслуги новенькую квартиру в оном из спальных районов Киева — Позняки. На своей страничке в сети instagram Беленюк опубликовал серию фотографий интерьера в новом жилье.

"Наконец-то полностью подошла к своему логическому окончанию история с моей квартирой", — написал Жан Беленюк.

Судя по фотографиям, спортсмену досталась однокомнатная квартира в многоэтажке. При этом уже со всеми условиями и ремонтом.

Жан Белеюнюк

 

Жан Беленюк в новой квартире (фото: instagram.com/zhanbeleniuk) 

По теме: Мой флаг важнее, чем деньги: чемпионка Билодид рассказала о предложениях поменять гражданство.

Подписчики Беленюка поспешили поздравить борца. Многие отметили, что недвижимость он получил заслуженно.

"Оо, с новосельем, Жан! От души поздравляю!" — пишет misha_horbatok.

"Вид из квартиры ооочень чудесный!" — отмечает tatiana.morozova.

"Жан, красава! Ремонт - огонь!" — пишет vlasovroma90.

"Порядок! Кота запускали?" — шутит dmitrybykanoff.

"Соболезную соседям, которые будут сверлить по ночам", — смеется kuzmich6970.

"От всей души за тебя радуемся", — поздравляет alekssfinift.

"Мои поздравления, Жан, но есть один минус... Запах на этом районе по вечерам от заводов", — отмечает incognito1927.

Напомним, как-то Жан Беленюк признался, что ему предлагали сменить гражданство. Но украинский спортсмен отказался.

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