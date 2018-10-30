Український борець і призер Олімпійських ігор Жан Беленюк похвалився новенькою квартирою в Києві (фото)

Жан Беленюк отримав квартиру в Києві (колаж: РБК-Україна)

Друзі борця підкреслили, що він це заслужив

Відомий український спортсмен, борець у греко-римському стилі, який отримав срібло на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро 2016, Жан Беленюк отримав за свої заслуги новеньку квартиру в одному зі спальних районів Києва — Позняки. На своїй сторінці в мережі instagram Беленюк опублікував серію фотографій інтер'єру в новому житлі.

"Нарешті повністю підійшла до свого логічного закінчення історія з моєю квартирою", — написав Жан Беленюк.

Судячи з фотографій, дісталася спортсмену однокімнатна квартира в багатоповерхівці. При цьому вже з усіма умовами і ремонтом.

Жан Беленюк в новій квартирі (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

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Підписники Беленюка поспішили привітати борця. Багато відзначили, що нерухомість він отримав заслужено.

"Оо, з новосіллям, Жан! Від душі вітаю!" — пише misha_horbatok.

"Вид з квартири дуууже чудовий!" — зазначає tatiana.morozova.

"Жан, красава! Ремонт - вогонь!" — пише vlasovroma90.

"Порядок! Кота запускали?" — жартує dmitrybykanoff.

"Співчуваю сусідам, які будуть свердлити ночами", — сміється kuzmich6970.

"Від усієї душі за тебе радіємо", — вітає alekssfinift.

"Мої вітання, Жан, але є один мінус... Запах на цьому районі вечорами від заводів", — зазначає incognito1927.

Нагадаємо, якось Жан Беленюк зізнався, що йому пропонували змінити громадянство. Але український спортсмен відмовився.

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