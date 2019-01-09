Украинский футболист спас друга по футбольной команде

Коллаж РБК-Украина

Футболист Роман Зозуля оказал товарищу первую помощь на поле

Роман Зозуля, украинский футболист, форвард испанского ФК "Альбасете" фактически спас жизнь товарищу по команде во время игры "Альбасете" с испанским ФК "Гранада". Об этом пишет издание "5MASELDESCUENTO.es"

На странице издания речь идет о том, что на 22-й минуте матча после столкновения с противником упал на поле без сознания игрок "Альбасете" - нападающий Рей Манай.

Зозуля сразу же подбежал к товарищу и помог ему прийти в себя, после чего футболиста забрала для дальнейшего обследования бригада медиков.

на Следующий день при встрече потерпевший спортмен Рей Манай сказал Кукушке: "Ты спас меня", - пишет "5MASELDESCUENTO.es"

Фото: 5maseldescuento.es

Издание утверждает, что футболисты имеют дружеские отношения и постоянно поддерживают друг друга на поле и в жизни.

Напомним, недавно чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадону госпитализировали с внутренним кровотечением.

Ранее мы сообщали о том, что ФИФА может наказать РФС из-за участия двух российских клубов на турнире в Крыму.

Также мы публиковали новость о том, что новый контракт шведского нападающего Златана Ибрагимовича из "Лос-Анджелес Гэлакси" стал самым дорогим в истории футбольной лиги Северной Америки.