Український футболіст врятував друга по футбольній команді

Колаж РБК-Україна

Футболіст Роман Зозуля надав товаришу першу допомогу на полі

Роман Зозуля, український футболіст, форвард іспанського ФК "Альбасете" фактично врятував життя товаришеві по команді під час гри "Альбасете" з іспанським ФК "Гранада". Про це пише видання "5MASELDESCUENTO.es"

На сторінці видання йдеться про те, що на 22-й хвилині матчу після зіткнення з супротивником впав на поле без свідомості гравець "Альбасете" - нападник Рей Манай.

Зозуля відразу ж підбіг до товариша і допоміг йому прийти в себе, після чого футболіста забрала для подальшого обстеження бригада медиків.

Наступного дня при зустрічі потерпілий спортмен Рей Манай сказав Зозулі: "Ти врятував мене", - пише "5MASELDESCUENTO.es"

Фото: 5maseldescuento.es

Видання стверджує, що футболісти мають дружні відносини і постійно підтримують один одного на полі і в житті.

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