Украинскую паралимпийскую спортсменку признали лучшей в мире

Фото: Елена Чинка (paralympic.org.ua)

Причиной стало выступление на чемпионате Европы-2018

Украинскую паралимпийскую спортсменку Елену Чинку, которая занимается спортивными танцами на колясках, назвали лучшей в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

"Чинка завоевала пять золотых наград на протяжении трех соревновательных дней чемпионата Европы, который проходил в Ломианках, Польша, став, по словам Международного паралимпийского комитета, наибольшей наградой в этих соревнованиях", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что вместе со своим партнером Александром Онищенко, девушка сумела взять две золотые награды в стандартном, латинском и вольном стиле второго класса. За нее проголосовали 67% людей.

Кстати, в Харькове возле дома паралимпийской медалистки по фехтованию Анны Пашковой наконец установили пандус.

Напомним, что установить пандус возле собственного дома украинской спортсменке мешали ее же соседи. Они упрекали ее в том, что пандус якобы будет установлен за их счет.

"Я не собираюсь из-за того, что ты один раз в день хочешь уехать, ухудшать свое положение, снижать стоимость своей квартиры, провоцировать преступления и вонь, и все остальное", - говорила агрессивная соседка Анны.