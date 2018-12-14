Украинскую паралімпійську спортсменку визнали найкращою в світі

Фото: Олена Чинка (paralympic.org.ua)

Причиною став виступ на чемпіонаті Європи-2018

Українську паралімпійську спортсменку Олену Чинку, яка займається спортивними танцями на візках, назвали кращою в листопаді. Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

"Чинка завоювала п'ять золотих нагород на протязі трьох змагальних днів чемпіонату Європи, який проходив у Ломианках, Польща, ставши, за словами Міжнародного паралімпійського комітету, найбільшою нагородою в цих змаганнях", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що разом зі своїм партнером Олександром Онищенком, дівчина зуміла взяти дві золоті нагороди в стандартному, латинською та вільному стилі другого класу. За неї проголосували 67% людей.

До речі, в Харкові біля будинку паралімпійської медалістки з фехтування Анни Пашкової нарешті встановили пандус.

Нагадаємо, що встановити пандус біля власного будинку українській спортсменці заважали її ж сусіди. Вони дорікали її в тому, що пандус нібито буде встановлено за їх рахунок.

"Я не збираюся через те, що ти один раз в день хочеш поїхати, погіршувати своє становище, знижувати вартість своєї квартири, провокувати злочин і сморід, і все інше", - говорила агресивна сусідка Анни.