Усик-Беллью: украинец снял эмоциональное видео после победы

Фото: (instagram.com/seregabond)

Спортсмен поблагодарил фанатов за поддержку

Украинский спортсмен и боксер Александр Усик записал эмоциональное видеообращение к фанатам после боя с оппонентом Тони Беллью. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья. Спасибо всем за поддержку. Очередной бой позади. У нас все хорошо, победа за нами. Следите за нами в следующих боях. За мной и моей командой", - сказал он.

Обратим внимание, что на самих кадрах Усика можно заметить в "легендарном" кресте. После слов спортсмен якобы начинает "боксировать".

Видео: Усик записал эмоциональное видеообращение (instagram.com/usykaa)

Подчеркнем, что на данный момент видеообращение увидели более 200 тысяч человек, вызвав настоящую бурю в комментариях.

"Вообще красавчик. Молодец, чемпион. Так держать", - сказал пользователь Александр Шаповалов.

"Поздравляю. Красава", - подчеркнул юзер Бронислав Боремский.

"Красавчик. С победой", - уточнил пользователь Дмитрий Николаевич.

Скриншот комментариев (instagram.com/usykaa)

Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик провел первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Сам поединок вышел достаточно ярким и зрелищным. Украинский спортсмен одержал победу в 8-м раунде нокаутом.

Примечательно, что по судейским запискам, вперед якобы "вырвался" Беллью.

Как сообщалось ранее, промоутерская компания Matchroom Boxing представила официальный проморолик боя Усик - Беллью.

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