Усик-Белью: українець зняв емоційне відео після перемоги

Спортсмен подякував фанатам за підтримку
Український спортсмен і боксер Олександр Усик записав емоційне відеозвернення до фанатів після бою з опонентом Тоні Белью. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Дорогі друзі. Дякую всім за підтримку. Черговий бій позаду. У нас все добре, перемога за нами. Слідкуйте за нами у наступних боях. За мною і моєю командою", - сказав він.
Звернемо увагу, що на самих кадрах Усика можна помітити в "легендарному" хресті. Після слів спортсмен нібито починає "боксувати".
Відео: Усик записав емоційне відеозвернення (instagram.com/usykaa)
Підкреслимо, що на даний момент відеозвернення побачили понад 200 тисяч чоловік, викликавши справжню бурю в коментарях.
"Взагалі красавчик. Молодець, чемпіон. Так тримати", - сказав користувач Олександр Шаповалов.
"Вітаю. Красава", - підкреслив юзер Броніслав Боремский.
"Красунчик. З перемогою", - уточнив користувач Дмитро Миколайович.
Скріншот коментарів (instagram.com/usykaa)
Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів перший захист титулів в бою з британцем Тоні Белью. Сам поєдинок вийшов досить яскравим і видовищним. Український спортсмен здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом.
Примітно, що за суддівськими записками, вперед нібито "вирвався" Белл.
Як повідомлялося раніше, промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Белью.
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