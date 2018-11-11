Усик-Белью: українець зняв емоційне відео після перемоги

Фото: (instagram.com/seregabond)

Спортсмен подякував фанатам за підтримку

Український спортсмен і боксер Олександр Усик записав емоційне відеозвернення до фанатів після бою з опонентом Тоні Белью. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі друзі. Дякую всім за підтримку. Черговий бій позаду. У нас все добре, перемога за нами. Слідкуйте за нами у наступних боях. За мною і моєю командою", - сказав він.

Звернемо увагу, що на самих кадрах Усика можна помітити в "легендарному" хресті. Після слів спортсмен нібито починає "боксувати".

Відео: Усик записав емоційне відеозвернення (instagram.com/usykaa)

Підкреслимо, що на даний момент відеозвернення побачили понад 200 тисяч чоловік, викликавши справжню бурю в коментарях.

"Взагалі красавчик. Молодець, чемпіон. Так тримати", - сказав користувач Олександр Шаповалов.

"Вітаю. Красава", - підкреслив юзер Броніслав Боремский.

"Красунчик. З перемогою", - уточнив користувач Дмитро Миколайович.

Скріншот коментарів (instagram.com/usykaa)

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик провів перший захист титулів в бою з британцем Тоні Белью. Сам поєдинок вийшов досить яскравим і видовищним. Український спортсмен здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом.

Примітно, що за суддівськими записками, вперед нібито "вирвався" Белл.

Як повідомлялося раніше, промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Белью.

Як Олександр Усик провів прес-конференцію в Гулівера (video.rbc.ua)