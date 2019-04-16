Жана Беленюка назвали россиянином: чемпион терпеть не стал

Украинский спортсмен Жан Беленюк, который недавно на на чемпионате Европы по греко-римской борьбе завоевал золотую медаль после победы над Исламом Аббасовым из Азербайджана, резко отреагировал на ошибку пресс-службы Международной федерации борьбы, которая записала его как представителя Российской Федерации. Украинский борец в Instagram указал Olympic Wrestling на их не корректное заявление, после чего ошибку исправили, передает 24tv.ua.

Беленюк в сети опубликовал сообщение, в котором выставил скриншот с постом пресс-службы, подчеркнул надпись UKR на своей футболке на фото и написал: "Я украинец!"

Вскоре ошибка в сообщении Olympic Wrestling была исправлена.

Фото: 24tv.ua

Напомним, что Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр (2016), серебряным призером Европейских игр (2015), чемпионом и бронзовым призером чемпионатов мира (2015, 2014 годов), трехкратным чемпионом и бронзовым призером чемпионатов Европы (2016, 2014, 2012 годов).

После того, как Жан в весовой категории до 87 кг одерживал победу над Аббасовым и стал чемпионом Европы, он исполнил свой боевой гопак.

Видео: instagram.com/zhanbeleniuk

В сети он написал, что посвятил "золото" Украине и всем украинцам.

"Искренние эмоции людей- то единственное, что мотивирует меня тренироваться и побеждать! Уверен, приложу максимум усилий, моя главная победа еще впереди", - написал спортсмен в своем Instagram.

Он добавил, что его победа стала общей для всей нашей страны.

Видео: instagram.com/unitedworldwrestling

Как сообщалось ранее, недавно популярный украинский спортсмен и олимпийский призер Жан Беленюк откровенно рассказал о "праздниках желудка" и как обстоят дела с квартирой, которую ему передали после Олимпийских игр.