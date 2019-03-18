Бой на шпагах и "внезапные" звезды: чем запомнился 9 эфир Голоса країни (видео)

Девятый эфир шоу Голос країни 2019 был необычайно ярким

9 выпуск 9 сезона шоу Голос Країни стал сильнейшим и запомнился мощными выступлениями вокалистов - участников "боев" в командах маститых тренеров, неожиданным появлением на сцене звезд украинской поп и рок музыки, а также забавным поединком на шпагах между Монатиком и Даном Баланом - правда, за кулисами.

На шоу 17 марта Монатик успел отличиться "гениальной" - по признанию Потапа - обработкой знаменитого хита группы "Друга Ріка" "Три хвилини". Кавер исполнили на сцене бандурастка Марина Круть и братья Влад и Роман Таранцовы.

Обновленный вариант вызвал в зале шквал аплодисментов. А когда на сцену внезапно вышел автор трека Валерий Харчишин, авации усилились еще больше.

Фото: скриншот видео

Рокер признался, что песня в данном исполнении приобрела новую жизнь и зазвучала иначе, свежее. После этого уже на бис фронтмен "Друга Ріка" спел ее снова уже с "воспитанниками" Монатика.

Добавим, что Дмитрий в итоге остановил свой выбор на братьях Таранцовых, но и бандуристка не покинула вокальное шоу - ее поддержал Потап.

Видео: YouTube / Голос країни

Еще одно появление на сцене нежданной звезды стало заслугой Потапа. После выступления его подопечных Артема Банара и Роксоланы Сыроты с песней "Глубоко" зрителей порадовала своим визитом на шоу вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева.

Вместе с Монатиком она и исполнила свою песню. Кстати, там временем Потап подтанцовывал с Тиной Кароль.

Фото: скриншот видео

После дуэта с Дорофеевой Дмитрий отметил, что скучает по совместной с ней работе.

"Разбуди нас ночью, мы это сделаем. Ох, сколько тренировок! Надя, я скучал", - сказал он.

Видео: YouTube / Голос країни

Добавим, что если прошлый выпуск Голос Країни удивил многих нешуточными ссорами между тренерами, когда Потам здорово повздорил с Даном Баланом и Монатиком, на 9-м выпуске артисты устроили дуэль.

За кулисами Монатик и Дан вооружились шпагами и, видимо, решили, что в прошлой жизни были мушкетерами.

Видео: instagram.com/goloskrainy_official

Напомним, ранее мы писали о том, что Потап, который любит эпатировать публику недавно предстал перед поклонниками в измененном имидже, дополнив фото в соцсетях странным хэштегом #гей.

Также мы сообщали, что недавно Потап по-настоящему удивил поклонников, показав, как мастерски играет в баскетбол.