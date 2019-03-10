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Это не конец жизни: KAZKA прокомментировала провал на Нацотборе


KAZKA после Нацотбора на Евровидение 2019 решила больше времени тратить на подготовку

КАZKA на Нацотборе на Евровидение 2019 по мнению судей стала одним из лидеров шоу, а вот фанаты посчитали песню молодого коллектива провалом. Группа прокомментировала неудачу на шоу и признала свои ошибки. Артисты признались, что после шквала критики они стали более ответственно относиться к подготовке, говорится в "Светской жизни".

После не слишком удачного выступления KAZKA на Нацотборе на Евровидение 2019, артисты стали утопать в критике из-за несовершенного пения Александры Зарицкой, а Джамала даже предложила уроки вокала.

"Да, Джамала предложила занятия вокалом и мы рассматриваем наши графики. Поскольку у нас сейчас европейский тур, то немножко трудно. Нет времени вообще, но я начала заниматься сольфеджио. Теперь я больше буду изучать теорию. Мы будем больше заниматься именно интонированием, именно техникой пения", - отметила солистка группы Александра Зарицкая.

Также вокалистка отметила, что критика о том, что она пела мимо нот, не совсем правильная. Причина, по ее словам, в волнении.

"Я бы не сказала, что там было мимо, больше было проблем именно с волнением, поэтому голос казался неуверенным и от волнения он колебался в интонировании. Но это все опыт, и я думаю, что в следующем году я точно не буду говорить, но мы хотели еще раз попробовать. Это не 100%, но мы бы хотели представлять Украину. И я сделаю все для того, чтобы звучать идеально", - заявила певица.

Также музыканты прокомментировали слухи относительно того, что решено было, что KAZKA поедет на "Евровидение", Юрий Никитин продюсер, везде где мог решил, даже европейское турне, в котором они сейчас находятся как промо перед конкурсом. Однако что-то пошло не так.

"Мы не были уверены, но мы этого очень хотели. Мы расстроены, что не едем, но ничего страшного, это не конец жизни", - отметила певица.

KAZKA на Нацотборе на Евровидении 2019 (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, что KAZKA показала, сколько на самом деле человек работает в группе

РБК-Украина писало, что в Европейском языковом союзе отреагировали на скандал вокруг национального отбора в Украине, заявив, что каждый вещатель несет ответственность за выбор своего участника на Евровидении в соответствии с правилами.

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