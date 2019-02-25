В голосование вмешались: продюсер сделал громкое заявление о Нацотборе

Известный продюсер и автор песен считает, что в голосование вмешались посторонние силы, которые заинтересованы в дискредитации Украины

В голосование за артистов на Евровидение 2019 от Украины вмешалось ФСБ. Такое мнение в комментарии для Styler высказал известный продюсер и автор песен Александр Ягольник.

"Я считаю, что ФСБ полностью вмешалась в наш Нацотбор и в телефонное голосование. Иначе я просто не верю, что вся Украина поставила только один балл YUKO, которая, отвечая на упреки Сергея Притулы, хорошо вышла из ситуации и отказалась от российского гражданства в пользу украинского. Это мужественный поступок, господа! Я считаю, что мало баллов хотела дать такой певице скорее ФСБ и Кремль, чем все украинское общество, которое за всем наблюдал, а тут вдруг произошло такое, что до сих пор не налазит не только на мое сознание", - говорит Ягольник.

По его словам, всего лишь один балл получили YUKO, а больше баллов получили ANNA MARIA, которые попали в скандал из-за высказывания о Крыме.

"Больше баллов получили коллаборантки из Крыма, о которых гудит весь интернет, и это странно. Я считаю, что это второе очевидное доказательство того, что ФСБ на "день советской армии" вмешалась и доказала всем, что она имеет силу здесь. Кроме этого, тысячи ботов скоординированно атаковали аккаунты публичных лиц, выступавших против MARUV. Мой в частности", - говорит он.

Фото: MARUV (facebook.com MaruvOfficial)

"То, что ANNA MARIA получила больше баллов за YUKO – свидетельствует о том, что ФСБ хочет в очередной раз продемонстрировать, что "предавать Россию нельзя". При этом очевидное колаборанство в украинском обществе образца 2019 года получает еще больше баллов – кто в это поверит? Поэтому, я не верю в честность нынешнего голосования, и к тому же в Фейсбуке много кто писал, что не смог проголосовать за YUKO. У нас два национальных мобильных оператора имеют московский капитал, это всем известно. И сейчас будут рассказывать о том, что все честно? Весь мир знает, что ФСБ может вмешаться даже в американские выборы. Разве у кого-то есть сомнения, что Украину с нашим Национальным отбором "накрыть" значительно легче?", - говорит Ягольник.

Он вспоминает, что когда в конкурсе участвовала Джамала, уже тогда ФСБ разрабатывала тактику, как бороться с голосами на главном Евровидении, которое для них является стратегическим имиджевым событием.

"О борьбе за голоса, которая была между Джамалой и Лазаревым, все тогда писали и говорили о большом количестве людей, которых задействовали для этого голосования. Я думаю, что еще тогда это было просто "первой ласточкой" и мы увидели, как такая технология может быть применена в Евровидении", - считает известный продюсер.

Он добавляет: Россия продолжает использовать разные способы в борьбе с Украиной, и Евровидение и сам Нацотбор становится очередным инструментом в этой борьбе.

Напомним, ранее Александр Ягольник рассказал об украинских артистах, которые выступают в России.

Кроме того, MARUV сделала официальное заявление относительно участия в Евровидении.