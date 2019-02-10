Реально обидно: украинцы шокированы финалистами Нацотбора на Евровидение 2019

Полуфинал Нацотбора на Евровидение (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Украинцы считают, что это был худший полуфинал Нацотбора на Евровидение в истории

Нацотбор на Евровидение 2019 состоялся в субботу, 9 февраля. В финал вышли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO. Правда, украинцы с мнением голосования не согласны. Свое недовольство зрители Нацотбора международного певческого шоу написали под публикацией администрации Евровидения в Украине в Facebook.

В публикации назвали трех конкурсантов, которые прошли в финал Нацотбора Евровидения 2019:

MARUV - Siren song/BANG

Brunettes Shoot Blondes – Houston

YUKO - Galyna guliala

Скриншот поста аккаунта facebook.com/eurovision.evrobachennya

Результаты первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Большинство пользователей выразили свое негодование и разочарование результатами отбора. По мнению многих, тройка лидеров незаслуженно находится среди финалистов.

"Марув - это примитивное, безголосое, дешевое п*рно", - пишет одна из пользовательниц.

"О музыкальных вкусах не спорят, зато о поездках в Россию некоторых конкурсантов – можно. Более 10 тыс. украинцев погибло в войне с Россией, а они ездят потому что "за мир" и т. д.", - отметили в комментариях.

Кстати, ранее мы писали, что фаворитка Нацотбора на Евровидение ошарашила пророссийским заявлением. В частности, певица MARUV прокомментировала свои гастроли в РФ.

"Я бы вместо MARUV взял "ЦеЩо"... Реально обидно за девушек...У Брюнетов слабенькая песня... Когда-то они выступали с песней Every Monday, тогда было лучше! И еще жаль "Летай"...Что тот Филатов вцепился за его номер? Можно было бы потом изменить, песня очень хорошая. Радует, что попали Yuko. А вот MARUV, честно, за что люди?? Кто-то понял ее выступление, песню? Я нет...А то что она выбежала к жюри, она тем хотела показать свою извините ж...?? И поведение девушек желает быть лучшим... Пафосные они очень", - пишет Александр Малеев.

"В случае победы MARUV прямо на Евровидении вывесьте над ней российский флаг, потому что я уверен, что это та же Лорак. С Украиной у нее нет ничего общего", - отметил Станислав Величко.

"Поющий рояль - это вообще сон... Я выключила, чтобы не заснуть! А он вышел в финал и вместе с пророссийской, вульгарной Марув и россиянкой, которая поет на украинском. Анекдот", - подметила Виталия Светланова.

"Худший полуфинал", - добавили пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/eurovision.evrobachennya

Следует отметить, что Джамала уже выделила собственных фаворитов нацотбора на Евровидение 2019.

До этого мы писали, как прошел первый полуфинал Евровидения 2019.