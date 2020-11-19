Известная ведущая раскрыла закулисье популярного ТВ-проекта: обычно такие форматы долго не живут

Известная ведущая Елена Кот раскрыла закулисье популярной программы "Головна тема", которая выходит на канале "Украина".

Елена вспомнила, что в течение трех лет она с коллегами провела более 150 экспериментов, часто весьма опасных. Самым масштабным из них было массовое одновременное тестирование украинцев на иммунитет к коронавирусу, в котором приняли участие 100 добровольцев, в числе которых была сама ведущая.

Елена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)

"Наш социальный проект в эфире три года! Обычно такие форматы долго не живут, зритель как правило отдаёт предпочтение более "легким" проектам о сенсациях, разоблачениях, скандалах. Кроме того, в конкуренции много развлекательных проектов и мировых фильмов с многомиллионными бюджетами. Но мы смогли найти слова и способы, чтобы зритель на протяжении трёх лет не терял к нам интерес. Я считаю, что в этом и есть наша уникальность", - рассказала Елена.

Елена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)

Добавим, что за время существования "Головної теми" на канале "Украина" вышло 120 выпусков, в которых осветили десятки актуальных и глобальных тем, имеющих резонанс в масштабах страны: качество продуктов и медицинских средств, мошеннические схемы нового поколения, пенсионная и медицинская реформы, цены и изменения в платежках за квартплату, трудовая миграция и заработки в условиях кризиса. В центре внимания каждой программы - реальные истории украинцев и их жизненные ситуации.

Напомним, недавно появились новые подробности нашумевшего шоу "Маска" с Владимиром Остапчуком, в котором примут участие украинские звезды - актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы.

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