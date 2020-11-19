Відома ведуча розкрила закулісся популярного ТБ-проєкту: зазвичай такі формати довго не живуть

Відома ведуча Олена Кот розкрила закулісся популярної програми "Головна тема", яка виходить на каналі "Україна".

Олена зокрема згадала, як протягом трьох років з колегами вона провела понад 150 експериментів, часто досить небезпечних. Наймасштабнішим з них було масове одночасне тестування українців на імунітет до коронавірусу, в якому взяли участь 100 добровольців, в числі яких була сама ведуча.

Олена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)

"Наш соціальний проєкт в ефірі три роки! Зазвичай такі формати довго не живуть, глядач як правило віддає перевагу більш "легким" проєктам про сенсації, викриття, скандали. Крім того, в конкуренції багато розважальних проєктів та світових фільмів з багатомільйонними бюджетами. Але ми змогли знайти слова і способи, щоб глядач протягом трьох років не втрачав до нас інтерес. Я вважаю, що в цьому і є наша унікальність", - розповіла Олена.

Олена Кот (фото: facebook.com/KanalUkraina.OlenaKot)

Додамо, що за час існування "Головної теми" на каналі "Україна" вийшло 120 випусків, в яких було висвітлено десятки актуальних та глобальних тем, що мають резонанс в масштабах країни: якість продуктів та медичних засобів, шахрайські схеми нового покоління, пенсійна та медична реформи, ціни та зміни в платіжках за комірне, трудова міграція та заробітки в умовах кризи. В центрі уваги кожної програми - реальні історії українців та їх життєві ситуації.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися нові подробиці нашумівшого шоу "Маска" з Володимиром Остапчуком, у якому візьмуть участь українські зірки - актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки.

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