Нацотбор на Евровидение: всплыл странный факт о фаворитке

Видео: YouTube/Caribbean Club Night Club

MARUV, фаворитка Нацотбора на Евровидение 2019, которая ошарашила пророссийским заявлением во время прямого эфира, не рассчитывает на победу в конкурсе. По крайней мере, такой вывод напрашивается после того, как стало известно о том, что в день проведения решающего эфира отбора у MARUV запланирован сольный концерт в одном из клубов столицы.

Таким образом, 23 февраля сразу же после прямого эфира Нацотбора (или даже не дожидаясь его окончания) MARUV должна покинуть Центр культуры и искусств КПИ, где проходят съемки проекта. Это связано с тем, что конкурс и оглашение результатов продлится минимум к 22:00. А именно на это время запланирован старт сольного выступления артистки в другом заведении.

"Хотя MARUV и получила поддержку зрителей в первом полуфинале, все же настоящими фаворитами явлется группа KAZKA. Скорее всего, она это тоже понимает, поэтому предусмотрительно решила не отменять концерт... Но если она все же триумфирует на конкурсе и не останется на так называемую торжественную часть отбора - церемонию оглашения имени победителя - она проявит неуважение как к организаторам, так и к зрителям, голосовавшим за нее… Кроме того, после ее пророссийских заявлений на сцене полуфинала, ей будет очень тяжело психологически в случае победы в Нацотборе. Поэтому сольный концерт сегодня для MARUV в приоритете", - считают эксперты музыкального ресурса MVUA.

Ранее известный продюсер Игорь Кондратюк разнес MARUV в пух и прах.