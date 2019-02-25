Без поддержки России не останется: продюсер о MARUV

Фото: MARUV победила в Нацотборе (facebook.com/MaruvOfficial)

Продюсер и автор песен объяснил, стоит ли и дальше оценивать MARUV с политической точки зрения после того, как она сказала, что Крым – это Украина

Многие из зрителей финала Нацотбора заметили, что когда победительница MARUV в очередной раз сказала, что своими выступлениями в России "несет мир", публика в зале ей аплодировала.

В комментарии Styler известный продюсер и автор песен Александр Ягольник напомнил: все знают, что у нас есть определенное количество людей, которые поддерживают и Россию, и подобных исполнителей.

"Это просто лишний очевидный довод общества о том, что если бы приняли закон Кириленко, то этого не было бы. А так – эта ситуация есть, и стыдно от того всем нормальным людям, которые все понимают. Конечно, ФСБ скрыла все концы и их спецоперация выстроена так, что будто все действительно честно. А на самом деле мы видим, что все эти карты – крапленые", - говорит Александр Ягольник.

Но стоит ли нам сейчас продолжать оценивать MARUV с политической точки зрения, если после вопроса Джамалы, является ли Крым украинским, она ответила утвердительно?

По словам продюсера, MARUV может и не такое сказать, однако на практике ее заявления расходятся с действиями.

Фото: Нацотбор на Евровидение 2019 (instagram.com/eurovision.ua)

"Факты говорят сами за себя. Филипп Киркоров, который смотрел наш Национальный отбор, сидя где-то в российской глубинке перед концертом, сказал, что он горячо поддерживает ее. И я не исключаю, что они там в России сделают какие-то выводы для своего отбора, увидев, как это у нас происходит. Они поддерживают MARUV, и Киркоров озвучил все тезисы российской пропаганды, которые говорила MARUV, только другими словами", - считает Александр Ягольник.

"Меня радует, что по крайней мере Общественное телевидение понимает важность этого вопроса и пытается на это как-то результативно повлиять. Но у всех есть юристы, и MARUV без российской поддержки России не останется. Это же им выгодно показать, что они идут на сближение. Просто надо глянуть, что говорит Киркоров, и все станет понятно", - обращает внимание он.

Напомним, ранее Ягольник заявил, что в голосование Нацотбора вмешались силы ФСБ.

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