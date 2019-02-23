Не все так просто: KAZKA заподозрили в связях с Россией

Фото: KAZKA (коллаж РБК-Украина)

KAZKA могли бы подать в суд на российское шоу, которое использовало их песню, считает Александр Ягольник

В то время как большинство финалистов Нацотбора или выступали в России, или попали в скандал, то группа KAZKA все-таки в сотрудничестве с Россией замечена не была. Но в комментарии для Styler известный украинский продюсер Александр Ягольник отметил, что и с ними тоже не все так просто.

"С тех пор, как летом прошлого года я стал главой ГО УААСП (крупнейшей авторской организации коллективного управления правами в Украине – ред.), я начал разбираться в авторском праве и, в частности, в некоторых международных аспектах, и к примеру можно взять скандал с Дюссельдорфом", - говорит он.

Напомним, в декабре 2018-го KAZKA внезапно засветились в анонсе российского шоу "Песня года" в немецком Дюссельдорфе в марте 2019 года. На "Песне года" должны также спеть Басков, Сердючка, Таисия Повалий и другие. Затем группа заявила, что их выступление там – фейк и неправда.

Фото: KAZKA (коллаж РБК-Украина)

"Так вот: если бы менеджмент группы KAZKA совсем не был связан с российскими интересами, как Сергей Притула ли я, и другие игроки рынка, не принимающие пророссийской позиции после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, то они запросто могли бы подать в суд на российскую сторону за незаконное использование их песни, и тот концерт бы осудили и закрыли, потому что в Германии крайне жестко защищают интересы авторов. То есть там не все так просто, и позиция KAZKA кажется не такой уж проукраинской, как заявляет менеджмент", - говорит Ягольник.

Тем более, что там должен был выступать еще один представитель Mamamusic Андрей Данилко, напоминает он.

"Мы же не знаем, выступят ли они там в марте, потому что март еще впереди. Я думаю, что после скандального интервью у Скрыпина на ATR группа "ANNA MARIA" совсем скоро будет выступать во всех гастрольных трассах Российской Федерации, где именно таких украинок любят как часть их захватчески-государственнической политики", - считает известный продюсер.

Ранее мы писали, кто из финалистов Нацотбора "засветился" в России.

Также MARUV на Национальном отборе удивила зрителей пророссийским заявлением.