Скандал на Евровидении: за что могут дисквалифицировать страну

Фото: Евровидение 2019 (eurovision.ua)

В Украине конкурс сильно политизирован, считает концертный директор Яна Прядко

Недавно стала известна сумма, которую артист может потратить на поездку на Евровидение. Тем временем Яна Прядко, концертный директор певицы Русланы и член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году в комментарии для Styler рассказала, за что могут дисквалифицировать любую страну на Евровидении.

По ее словам, представителя той или иной страны могут дисквалифицировать, если на Евровидение со сцены упоминают любых политиков, вспоминает Яна Прядко.

"Это правило конкурса, которое прописано много лет назад. А у нас, наоборот, этот конкурс превращают в чистую политику. Из постов, которые были опубликованы в соцсетях, у меня сложилось впечатление, что артисты не знали условия договора, с ними этого не оговорили изначально, а потом еще и стали менять правила", - говорит она.

Например, не все знают, что требования не менять номер и не импровизировать – это условие не НОТУ, а условие самого Евровидения.

"Уже на самом Евровидении под номер заранее выставляется свет, программируются камеры для телеверсии, и если что-то менять, то картинка будет уже не такой качественной. Двигаться хоть на сантиметр в сторону артисту нельзя", - добавляет Яна Прядко.

То же самое - и с правами на песню,: абсолютно все артисты передают права на использование и издание песни рекордингу, который уже много лет работает с Евровидением.

Фото: MARUV не поедет на Евровидение от Украины в этом году (eurovision.ua)

"Так как конкурс делает трансляции в нескольких десятках стран, издает диски, DVD и такие правила устанавливаются для всех стран и участников. Но у нас это правило тоже не было корректно озвучено. Артист может в этом не разбираться, но НОТУ должно было это заранее объяснить. Должны были детально расшифровать каждый пункт", - уверена Яна.

В этом году это было просто беспрецедентно, когда телеканал просто на ходу менял и придумывал все новые и новые правила конкурса, считает она.

"То, что произошло в этом году - это самая большая дискредитация Украины, которую НОТУ может сам устроить. Стали даже звучать мнения-приколы в социальных сетях о том, что если нам не понравится выбор президента, то давайте отменим голоса", - добавляет концертный директор.

Ранее эксперт высказал мнение о том, как можно было избежать скандала на Национальном отборе.

Также Freedom Jazz отказались ехать на Евровидение вместо MARUV.