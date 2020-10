Скандал вокруг плагиата на шоу "Маскарад" разгорается с новой силой

Шоу "Маскарад" уличили в плагиате (фото: instagram.com/maskarad_1plus1)

Скандал вокруг плагиата на шоу "Маскарад", который показывают на канале 1+1, получил продолжение.

Так, анализ FRAPA - международной ассоциации индустрии форматов, занимающейся их защитой и продвижением - подтвердил использования "плюсами" ключевых элементов шоу The Masked Singer в своей версии программы Mysteries in the Spotlight (которая в нашей стране транслируется под названием "Маскарад").

В отчете речь идет о "поразительных сходствах" между двумя форматами, которые, по заключению, составляют 73%. В частности:

замаскированные знаменитости выступают сольно;

почти все знаменитости только поют, хотя в первой серии одна просто танцует;

конкурсанты предоставляют ключ к разгадке своей личности голосами, измененными цифровым способом;

судьи общаются между собой, угадывая личности участников, без закрепления выбора;

в каждом выпуске происходит финал, во время которого один из участников снимает маску, а остальные продолжают борьбу в конкурсе.

"В отчете FRAPA речь идет и о сходствах в дизайне, постановке и цветовой схеме между "Маскарадом" и российской версией The Masked Singer, которая использовалась для сравнения", - говорится в совместном заявлении Munhwa Broadcasting Corp (MBC), Fremantle и ТРК "Украина".

Авторы The Masked Singer продолжают требовать от "плюсов" прекращения трансляции этой программы и вернутся к производству оригинальной версии Mysteries in the Spotlight.

Напомним, что за покупку прав на адаптацию The Masked Singer компании Fremantle боролись три украинских телеканала: "Украина", 1+1 и СТБ. Именно первые в апреле 2020 приобрели права на адаптацию и начали производство "Маски", ведущим которой стал Владимир Остапчук.

Проиграв конкуренцию, канал 1+1 приобрел очень похожий румынский формат Mysteries in the Spotlight у компании Antena TV Group. Шоу "Маскарад" стартовало в эфире 6 октября.

Интересно, что еще до того, как "плюсы" объявили о запуске своего шоу и его формате, Fremantle начали опасаться, что 1+1 может скопировать формат The Masked Singer. Тогда компания предостерегла украинский канал от возможной подделки формата, на что получили ответ, что в "Маскараде" не будут использованы ключевые элементы формата The Masked Singer.

