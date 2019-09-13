Участники Х-Фактора 10 три ночи охотились на монстров

Участники 10 сезона шоу Х-Фактор на СТБ группа "Циферблат" выпустила клип на песню "Вночi". Интересно, что для того, чтобы реализовать историю о монстрах и кладоискателе, три ночи подряд команда носилась по Запорожью с локации на локацию на ретро-автомобиле.

Вдохновение музыканты черпали в атмосфере 80-х и очень хотели воссоздать такую себе красочную сказочность в стиле фильмов Гильермо дель Торо. По сюжету главный герой ищет клад, а найдя шкатулку, натыкается на монстров и попадает в кучу приключений. Клип снимал Владимир Власенко, режиссер нашумевшего видео "У мене немає дому” для "Один в каное".

"Нам нужен был человек, который хорошо работает с графикой и сможет создать в нашем видео реальных монстров. Нам очень понравилось то, что он сделал для “Один в каное”. Съемки видео прошли в Запорожье, мы потратили на них три ночи. Никто нормально не высыпался, потому что время поджимало, было несколько локаций - отели, ДК. Автомобиль мы брали в аренду посуточно и любое отставание от графика увеличивало бюджет клипа. Была ранняя весна, было холодно, но мы все терпели", - отмечают музыканты.

Циферблат - Вночі

На Х-Фактор ребята из "Циферблата" пришли для того, чтобы донести свое творчество до большего количества людей.

"Когда-то давно мы уже приходили с братом вдвоем на шоу, но не смогли по личным причинам поехать в тренировочный лагерь. Решили попробовать, как судьи отреагируют на нас в качестве уже полноценной группы!" - рассказал гитарист группы Валик.

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