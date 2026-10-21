Які кольори стін вийдуть із моди у 2027 році: дизайнери назвали відтінки, які змінять інтер'єри

Холодний сірий і яскраві кольори поступаються місцем природним відтінкам

У нових інте'єрних тенденціях дедалі помітнішим стає прагнення наблизити оселю до природи. Замість холодної та надто контрастної палітри дизайнери пропонують використовувати кольори, які асоціюються із землею, рослинністю, водою та натуральними матеріалами. Зокрема, портал Good Housekeeping, посилаючись на поради дизайнерки Мелісси Кутюр, радить придивитися до м'якших природних тонів замість надто насичених кольорів. Серед можливих альтернатив - моховий зелений, димчасто-синій і приглушений глиняний.

Найбільше змін очікують у використанні сірого. Холодні відтінки, які тривалий час залишалися популярним вибором для кухонь, спалень і віталень, поступово відходять на другий план. Їм на зміну приходять тепліші варіанти сірого, які добре поєднуються з деревом, кремовим і коричневим.

Зелений, коричневий і глиняний: які кольори будуть актуальними

Природна палітра не обмежується зеленим. У прогнозах дизайнерів також помітне місце посідають коричневі, земляні та теплі нейтральні відтінки.

Наприклад, креативна директорка британського бренду фарб Little Greene Рут Моттерсгед у матеріалі House Beautiful звертає увагу на привабливість коричневих кольорів із теплим, природним характером. Такі відтінки допомагають створити затишний інтер'єр і добре поєднуються з деревом, кремовими тонами та натуральними тканинами.

Серед інших варіантів для оновлення оселі - приглушений зелений із жовтуватим підтоном, колір глини та димчасто-синій. Їх можна використовувати як основний колір стін або поєднувати з нейтральною палітрою.

Також у прогнозах на 2027 рік фігурують:

Моховий і трав'яний зелений - для інтер'єрів із природними акцентами.

- для інтер'єрів із природними акцентами. Насичений коричневий - для створення теплої та затишної атмосфери.

- для створення теплої та затишної атмосфери. Приглушений глиняний - альтернатива яскравій теракоті.

- альтернатива яскравій теракоті. Димчасто-блакитний - м'якша версія темних синіх відтінків.

Ця палітра може підійти як для сучасних помешкань, так і для класичних інтер'єрів. Особливо гармонійний вигляд такі кольори мають у поєднанні з дерев'яними меблями, натуральними тканинами та спокійними світлими поверхнями.

Чи залишаться модними пастельні стіни

Ніжно-рожевий, блідо-блакитний і світло-фіолетовий не зникають із дизайну повністю, однак у прогнозах на 2027 рік акцент зміщується на глибші та виразніші кольори.

Серед них - смарагдовий, сапфірово-синій, бордовий та аметистовий. Водночас дизайнери не радять обов'язково фарбувати в насичений колір усі стіни кімнати.

Натомість можна використати його для однієї акцентної поверхні, залишивши решту простору світлою.

Такий підхід дає змогу оновити інтер'єр без масштабного ремонту й водночас додати йому індивідуальності.

Як оновити інтер'єр без зайвих витрат

Щоб освіжити оселю відповідно до нових тенденцій, не обов'язково одразу перефарбовувати всі кімнати. Спочатку варто оцінити освітлення, колір підлоги, меблів і текстилю, адже той самий відтінок може мати зовсім інший вигляд у різних умовах.

Якщо стіни у квартирі холодно-сірі, можна почати з невеликих змін: додати текстиль теплих відтінків, дерев'яні аксесуари або декор у глиняній палітрі. А тим, хто планує ремонт, варто протестувати обраний колір на невеликій ділянці стіни й подивитися, як він змінюється протягом дня.

Важливо пам'ятати: прогнози дизайнерів - це орієнтир, а не суворе правило. Найкращий колір для оселі той, який пасує до конкретного приміщення та залишається комфортним для його мешканців.