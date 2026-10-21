Какие цвета стен выйдут из моды в 2027 году: дизайнеры назвали оттенки, которые изменят интерьеры

Холодный серый и яркие цвета уступают место естественным оттенкам

В новых интеьерных тенденциях все более заметным становится стремление приблизить дом к природе. Вместо холодной и контрастной палитры дизайнеры предлагают использовать цвета, которые ассоциируются с землей, растительностью, водой и натуральными материалами. В частности, портал Good Housekeeping, ссылаясь на советы дизайнера Мелиссы Кутюр, советует присмотреться к более мягким природным тонам вместо слишком насыщенных цветов. Среди возможных альтернатив - моховой зеленый, дымчато-синий и приглушенный глиняный.

Больше изменений ожидают в использовании серого. Холодные оттенки, длительно остававшиеся популярным выбором для кухонь, спален и гостиных, постепенно отходят на второй план. Им на смену приходят более теплые варианты серого, хорошо сочетающиеся с деревом, кремовым и коричневым.

Зеленый, коричневый и глиняный: какие цвета будут актуальны

Естественная гамма не ограничивается зеленоватым. В прогнозах дизайнеров также заметное место занимают коричневые, земляные и тёплые нейтральные оттенки.

Например, креативный директор британского бренда красок Little Greene Рут Моттерсгед в материале House Beautiful обращает внимание на привлекательность коричневого цвета с теплым, природным характером. Такие оттенки помогают создать уютный интерьер и хорошо совмещаются с деревом, кремовыми тонами и натуральными тканями.

Среди других вариантов для обновления дома - приглушенный зеленый с желтоватым подтоном, цвет глины и дымчато-синий. Их можно использовать в качестве основного цвета стен или сочетать с нейтральной палитрой.

Также в прогнозах на 2027 год фигурируют:

Моховой и травяной зеленый - для интерьеров с естественными акцентами.

- для интерьеров с естественными акцентами. Насыщенный коричневый - для создания теплой и уютной атмосферы.

- для создания теплой и уютной атмосферы. Приглушенный глиняный - альтернатива яркой терракоте.

- альтернатива яркой терракоте. Дымчато-голубой - более мягкая версия темных синих оттенков.

Эта гамма может подойти как для современных жилищ, так и для традиционных интерьеров. Особенно гармоничный вид такие цвета имеют в сочетании с деревянной мебелью, натуральными тканями и спокойными светлыми поверхностями.

Останутся ли модными пастельные стены

Нежно-розовый, бледно-голубой и светло-фиолетовый не исчезают из дизайна полностью, однако в прогнозах на 2027 год акцент смещается на более глубокие и выразительные цвета.

Среди них - изумрудный, сапфирово-синий, бордовый и аметистовый. В то же время, дизайнеры не советуют обязательно красить в насыщенный цвет все стены комнаты.

Вместо этого можно использовать его для одной акцентной поверхности, оставив остальное пространство светлой.

Такой подход позволяет обновить интерьер без масштабного ремонта и придать ему индивидуальности.

Как обновить интерьер без лишних трат

Чтобы освежить дом в соответствии с новыми тенденциями, не обязательно сразу перекрашивать все комнаты. Сначала стоит оценить освещение, цвет пола, мебели и текстиля, ведь тот же оттенок может выглядеть совсем иным образом в разных условиях.

Если стены в квартире холодно-серые, можно начать с небольших изменений: добавить текстиль теплых оттенков, деревянные девайсы или декор в глиняной палитре. Тем, кто планирует ремонт, стоит протестировать выбранный цвет на небольшом участке стены и посмотреть, как он меняется в течение дня.

Важно помнить: прогнозы дизайнеров - это ориентир, а не строгое правило. Лучший цвет для дома тот, который подходит конкретному помещению и остается комфортным для его жителей.