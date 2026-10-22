Шрек, Кіт у чоботях і білка Скрет: жарти з мультфільмів 2000-х, які досі вірусяться

Шрек

Є люди, які в складній ситуації телефонують друзям, а є ті, хто подумки перетворюється на Шрека й хоче, щоб усі просто залишили його на болоті. Знайомо? Зелений огр давно став символом бажання побути на самоті, не відповідати на повідомлення й не брати участі в чужих драмах.

А ще є Осел - ходяча протилежність спокою. Він говорить без зупинки, ставить мільйон запитань і здатен вивести із себе навіть найтерплячішого співрозмовника. Саме тому їхній дует так легко вписується в меми про друзів, які ніяк не можуть замовкнути, та людей, яким терміново потрібна тиша.

Окрема зірка франшизи - Кіт у чоботях. Його знаменитий погляд великими вологими очима став справжньою класикою інтернету. Цей мем виручає, коли потрібно щось випросити, розчулити співрозмовника або зробити вигляд, що ви тут зовсім ні до чого.

Не забуваймо й про лорда Фаркуада. Його самовпевненість і готовність перекладати проблеми на інших чудово підходять для жартів про керівників, які вимагають результату, але самі не поспішають нічого робити.

Мадагаскар

"Посміхаємось і махаємо" - мабуть, одна з найкращих стратегій на випадок, коли ви зустріли знайомого, з яким не хочете говорити, або випадково опинились в незручній ситуації. Пінгвіни зі "Мадагаскару" ніби знали, як ми житимемо через двадцять років.

Але це ще не все. Шкіпер, Ковальські, Ріко та Рядовий перетворили будь-яку дрібницю на секретну операцію. Треба щось вирішити? "Ковальські, аналіз!" Виникла проблема? Час розробляти план. А якщо все пішло не так, завжди можна зробити вигляд, що саме так і задумувалося.

Пінгвіни стали настільки популярними, що отримали власний мультсеріал і повнометражний спіноф. А їхні фрази й досі пасують до мемів про робочі наради, навчальні завдання та грандіозні плани, які розвалюються вже на першому етапі.

Не відстають і головні герої. Лев Алекс із його любов'ю до уваги та звичкою бути зіркою нагадує всіх, хто не може прожити день без схвалення оточення. Зебра Марті, навпаки, постійно прагне пригод і змін - ідеальний герой для мемів про бажання втекти від рутини.

А жираф Мелман, який хвилюється через усе на світі, легко впізнається в кожному, хто перед виходом з дому тричі перевіряє прогноз погоди й подумки програє всі можливі катастрофи. Бегемотиха Глорія додає компанії здорового глузду й упевненості, яких іншим часом дуже бракує.

Льодовиковий період

Якщо ви колись мали маленьку, але дуже важливу мету, заради якої були готові на все, то Скрет вас зрозуміє. Ця білка просто хоче свій жолудь. Здавалося б, що може піти не так? Абсолютно все.

Щоразу, коли Скрет майже досягає бажаного, трапляється чергова катастрофа. Його пригоди давно стали влучною ілюстрацією ситуацій, коли ти витрачаєш купу сил на щось незначне, але зупинитися вже не можеш.

Вивчити одну тему перед іспитом, відкласти трохи грошей, дочекатися вихідних або просто спокійно поїсти - у кожного свій жолудь. Іноді здається, що Скрет не намагається дістати їжу, а проходить нескінченний курс із подолання життєвих труднощів.

Але мультфільм запам'ятався не лише білкою. Мамонт Менні - буркотун із великим серцем, який вдає, що йому ніхто не потрібен, хоча насправді завжди готовий прийти на допомогу. Лінивець Сід, навпаки, здатний перетворити навіть найпростішу ситуацію на суцільний хаос. Його незграбність і безпосередність ідеально пасують до мемів про людей, які спочатку щось роблять, а вже потім думають про наслідки.

Шаблезубий тигр Дієго додає компанії сарказму й удаваної суворості. Його шлях від небезпечного хижака до вірного друга - ще й історія про те, як навіть найбільші циніки можуть прив'язатися до інших. А опосуми Креш і Едді, які з'являються в наступних частинах, стали уособленням двох друзів, чиї витівки постійно виходять з-під контролю.

Суперсімейка

У кожного є момент, коли все навколо горить, справ накопичилося на місяць уперед, а ти не можеш знайти навіть потрібну річ. Фрозон із "Суперсімейки" пережив щось подібне, коли терміново шукав свій супергеройський костюм.

Сцена, у якій він намагається дістати костюм, поки ситуація стає дедалі небезпечнішою, перетворилася на впізнаваний мем. У сучасному прочитанні це може бути пошук зарядки перед виходом, спроба знайти документ за хвилину до дедлайну або паніка через зниклі навушники.

А містер Неймовірний нагадує кожного, хто колись щиро вірив, що контролює ситуацію, а потім зрозумів, що проблем набагато більше, ніж здавалося. Суперсила суперсилою, але побутові труднощі ніхто не скасовував.

Кунг-фу Панда

По - доказ того, що шлях до великої мети не обов'язково починається з ідеальної дисципліни, ранкових пробіжок і повної відмови від улюбленої їжі. Панда мріє про кунг-фу, обожнює поїсти й зовсім не схожий на того, кого зазвичай уявляють майстром бойових мистецтв.

Саме ця невідповідність і зробила його близьким глядачам. По можна згадати, коли мотивація закінчилася ще до початку справи, коли плани на продуктивний день програли боротьбу дивану або коли результат раптом виявився кращим, ніж очікувалося.

А майстер Уґвей зі своїми філософськими настановами став окремим джерелом мемів. Його думки про долю та випадковості легко перетворюються на жартівливі пояснення будь-яких дивних збігів. Навіть якщо йдеться лише про те, що ви випадково зустріли знайомого в супермаркеті втретє за тиждень.

Корпорація монстрів

Майк Вазовскі - це той самий друг, який намагається пояснити очевидне, але його чомусь ніхто не слухає. Або людина, яка щойно сказала щось розумне, проте всі запам'ятали лише її вираз обличчя.

Зелений одноокий монстр давно став упізнаваним героєм інтернет-жартів. Його міміка підходить для реакцій на дивні повідомлення, несподівані новини та ситуації, коли ти вже втомився пояснювати, що саме пішло не так.

Майк Вазовські (фото: Tenor)

А дружба Майка й Саллі нагадує про знайомий тип стосунків: один постійно потрапляє в пригоди, а інший намагається все виправити. Якщо у вашій компанії є така пара, ви напевно вже знаєте, хто з вас Майк, а хто Саллі.