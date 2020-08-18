Белорус жестко унизил главного пропагандиста Путина в прямом эфире (видео)

Владимир Соловьев (скрин из прямого эфира)

Мужчина из Беларуси показал Соловьеву в прямом эфире свое "достоинство"

Мужчина из Беларуси жестко опозорил главного пропагандиста Путина Владимира Соловьева. Телеведущий веk прямой эфир на канале YouTube, во время которого связался с сотрудником БелАЗа по имени Анатолий.

Соловьев спросил у мужчины, как у него дела, какое настроение в коллективе и что он думает о происходящем в его стране.

Анатолий ответил: "Сейчас покажу" и отвел камеру смартфона ниже, продемонстрировав свой половой орган. На видео ниже мы скрыли самые интимные моменты, чтобы излишне не шокировать. А вот российский журналист Олег Кашин опубликовал в Facebook отрывок "без купюр".

Стрим СоловьевLive шел в прямом эфире, поэтому "всей красотой" зрители смогли "насладиться сполна".

"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите как. Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать: у БелАЗа побольше будет", - прокомментировал Соловьев.

Соловьеву показали половой орган в прямом эфире (видео: YouTube)

"​​Сльози капають з очей. Оце так кремлівському пропагандону показали правду", - написал в Telegram украинский офицер и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Комментаторы в сети откровенно смеются над пропагандистом.

"Соловей увидел себя в зеркале;

Отличный флэшмоб бы получился, все звонят Помету и... рассказывают как дела у БелАЗа;

Когда хотел получить мнение правильного пролетария, а получил себе елдой по лбу;

Ведущий стал экспертом по Беларуси с разных, так сказать, ее сторон", - пишут пользователи сети.

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