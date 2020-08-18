Білорус жорстко принизив головного пропагандиста Путіна в прямому ефірі (відео)

Володимир Соловйов (скрін з прямого ефіру)

Чоловік з Білорусі показав Соловйову в прямому ефірі своє "достоїнство"

Чоловік з Білорусі жорстко зганьбив головного пропагандиста Путіна Володимира Соловйова. Телеведучий вів прямий ефір на каналі YouTube, під час якого зв'язався зі співробітником БілАЗа на ім'я Анатолій.

Соловйов запитав у чоловіка, як у нього справи, який настрій у колективі і що він думає про те, що відбувається в його країні.

Анатолій відповів: "Зараз покажу" і відвів камеру смартфона нижче, продемонструвавши свій статевий орган. На відео нижче ми приховали найінтимніші моменти, щоб надмірно не шокувати. А ось російський журналіст Олег Кашин опублікував у Facebook уривок "без купюр".

Стрім СоловьевLive йшов в прямому ефірі, тому "всією красою" глядачі змогли "насолодитися сповна".

"Зрозуміло. Красунчик! Молодець! Ось бачите як. Молодець, добре показав. Єдине можу сказати: у БілАЗа побільше буде", - прокоментував Соловйов.

Соловйову показали статевий орган в прямому ефірі (відео: YouTube)

"Сльози капають з очей. Оце так кремлівському пропагандону показали правду", - написав у Telegram український офіцер і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Коментатори в мережі відверто сміються над пропагандистом.

"Соловей побачив себе в дзеркалі;

Відмінний флешмоб би вийшов, всі дзвонять Посліду і ... розповідають як справи у БелАЗа;

Коли хотів отримати думку правильного пролетаря, а отримав собі єлдою по лобі;

Ведучий став експертом по Білорусі з різних, так би мовити, її сторін", - пишуть користувачі мережі.

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