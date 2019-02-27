А где дорога? Кортеж президента застрял в ямах под Львовом (видео)

Кортеж Порошенко "проскакал" по ямам на разбитой дороге в Червонограде
Автомобили кортежа Петра Порошенко застряли в ямах на дороге во Львовской области.
Как видно на видео, опубликованном мэром Червонограда, машины с трудом едут по разбитой дороге, водителям приходится притормаживать, объезжая дорожные ямы. Вследствие этого на дороге даже образовалась небольшая пробка.
Отметим, что в таком состоянии находится улица Львовская, которая ведет на въезд в Червоноград. Именно этой дорогой проезжал кортеж главы государства 23 февраля, когда Порошенко направлялся с рабочим визитом в этот населенный пункт.
Видео: facebook.com/zalivskyy.andriy
К слову, местные жители бурно отреагировали на видео и раскритиковали главу города Андрея Заливского.
"Дурачок, удали видео! Потому что на нем видно, какое дерьмо местная власть Червонограда. За дороги в городе отвечает городской совет, местные власти. Или президент будет за мэра его работу делать?" - обратился к градоначальнику Олег Шевцов.
Некоторые называют улицу Львовскую "визитной карточкой города".
"Кто-то должен приехать и сделать дороги. Нифига не меняется. Особенно в головах", - отметил Алекс Дашевский.
"Три года Заливский мэр города Червоноград, и столько же обещал отремонтировать к осени эту дорогу. Факт на лицо..." - написал Владимир Предко.
"А где дорога?" - поинтересовался еще один пользователь.
Добавим, что состояние дорог является одной из основных проблем всей Львовской области. Местные жители постоянно жалуются по этому поводу, а недавно во Львове даже прошла акция против "тотального бездорожья" в регионе.
Напомним, что в том же Червонограде во время выступления на Вечевой площади президент Украины резко осадил провокатора.
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