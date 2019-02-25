Ти такий шахтьор, як я балєріна: Порошенко осадил провокатора (видео)

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Петро Порошенко отреагировал на выкрики в толпе

Петр Порошенко на минувших выходных посетил Львовскую область, где пообщался с жителями Червонограда. Во время выступления на Вечевой площади в Червонограде, президент Украины резко осадил провокатора. Соответствующее видео разместили на YouTube-канале Zaxid.net.

Во время выступления на сцене на Вечевой площади в Червонограде, украинский гарант объявил о том, что на первый вице-премьер Степан Кубив прокомментирует ситуацию с задолженностью по зарплатам на ГП "Львіввугілля".

"Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтоб Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженности по шахтерам. Да! Слава Богу", - сказал президент.

Когда он начал уходить с трибуны, из толпы послышался какой-то выкрик и Петр Порошенко повернулся и сказал провокатору: "Так, ми знаємо. Ти такий шахтьор, як я балєріна!"

Видео: YouTube/Zaxid.net

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко жестко поставил на место пропагандиста Кремль ТВ.

Российский пропагандист спросил у Порошенко, когда Украина освободит скандального журналиста Кирилла Вышинского, на что получил жесткий ответ от президента.

А также рассказывали о том, что главный пропагандист РФ стал посмешищем из-за высказываний о президенте Украины.