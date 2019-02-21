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Порошенко жестко поставил на место пропагандиста Кремль ТВ

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 17:10
Порошенко жестко поставил на место пропагандиста Кремль ТВ
Скриншот с видео

Порошенко опозорил российского пропагандиста

Президент Украины Петр Порошенко поставил на место рупора Кремля Валентина Богданова во время своего визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Сюжет был продемонстрирован в программе "60 минут" на российском телеканале "Россия 1".

Российский пропагандист спросил у Порошенко, когда Украина освободит скандального журналиста Кирилла Вышинского, на что получил жесткий ответ от президента.

Петр Порошенко подчеркнул, что в российской тюрьме сейчас незаконно находятся  24 украинских моряка. Россия должна извиниться перед ними и немедленно освободить.

"Потому что вы — агрессор, вы — нарушитель международного права, и вы и ваш лидер — убийцы украинцев", - отметил Порошенко.

Напомним, что в России допросили украинского моряка Владислава  Костышина, который рассказал об условиях своего содержания в тюрьме и и состоянии здоровья. 

Ранее сообщалось, что в Верховной раде заявили о том, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев. Это должно произойти уже в ближайшее время.

Мы также писали о том, что РФ в очередной раз заблокировала переговоры в Минске об обмене заложниками. При этом в ОБСЕ считают, что переговоры должны быть двусторонними.

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