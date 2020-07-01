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Хочу попросить прощения у Нацкорпуса: на сайте Шария появилось неожиданное заявление

STYLERКурьезы    01.07.2020 - 13:35
Хочу попросить прощения у Нацкорпуса: на сайте Шария появилось неожиданное заявление
Фото: Анатолий Шарий (из открытых источников)

Позже выяснилось, что партийный сайт Шария подвергся хакерской атаке и был взломан

Блогер Анатолий Шарий извинился перед представителями Национального Корпуса. Такое сообщение появилось сегодня на партийном сайте Шарий.нет.

"Хочу попросить прощения, в первую очередь, у Национального Корпуса. Я был не прав. Прошу прекратить преследование моих сторонников, так как во всем, что произошло, виноват я, а не они. Также хочу извиниться перед членами "Партии Шария", здоровье и жизнь которых оказались в опасности из-за моих действий", - говорится в сообщении.

Хочу попросить прощения у Нацкорпуса: на сайте Шария появилось неожиданное заявлениеХочу попросить прощения у Нацкорпуса: на сайте Шария появилось неожиданное заявление

Позже выяснилось, что партийный сайт Шария подвергся хакерской атаке и был взломан. Пока неизвестно кто именно совершил атаку. Национальный Корпус, который в последние дни получал больше всего критики от Шария за якобы нападения на его партийцев, разместил на своих ресурсах сообщение о том, что это "результат работы неизвестных патриотов с высоким уровнем IT-навыков".

"Это еще раз доказывает, что "неуловимого" Шария можно доставать не только через перевоспитание его зомбоватников на улицах, но и вполне несложно "догонять" в Интернете. На его территории - там, где до этого момента он считал себя недосягаемым и чувствовал себя в полной безопасности", - говорится на сайте Национального Корпуса.

Напомним, конфликт блогера Шария и его партии с националистами начался после акции "Партии Шария" в Киеве 17 июня. В результате столкновений, после которых были избиты ветеран русско-украинской войны и несколько сторонников Шария.

Шарий обвинил Национальный Корпус в преследовании его активистов и в инициировании "сафари" на них. Национальный Корпус, в свою очередь, называет Шария и его сторонников пророссийскими деятелями и говорит о том, что "за красными шариками готовится прийти "русская весна".

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Автор: Styler

Теги Новости Украины НацкорпусАнатолий Шарий
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