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Хочу попросити вибачення у Нацкорпуса: на сайті Шарія з'явилася несподівана заява

STYLERКурйози    01.07.2020 - 13:35
Хочу попросити вибачення у Нацкорпуса: на сайті Шарія з'явилася несподівана заява
Фото: Андрій Шарій (з відкритих джерел)

Пізніше з'ясувалося, що партійний сайт Шарія піддався хакерській атаці і був зламаний

Блогер Анатолій Шарій вибачився перед представниками Національного Корпусу. Таке повідомлення з'явилося сьогодні на партійному сайті Шарій.нет.

"Хочу попросити вибачення, в першу чергу, у Національного Корпусу. Я був неправий. Прошу припинити переслідування моїх прихильників, бо у всьому, що сталося, винен я, а не вони. Також хочу вибачитися перед членами "Партії Шарія", здоров'я і життя яких опинилися в небезпеці через мої дії", - йдеться в повідомленні.

Хочу попросити вибачення у Нацкорпуса: на сайті Шарія з'явилася несподівана заява

Хочу попросити вибачення у Нацкорпуса: на сайті Шарія з'явилася несподівана заява

Пізніше з’ясувалося, що партійний сайт Шарія зазнав хакерської атаки та був зламаний. Наразі невідомо, хто саме здійснив атаку. Національний Корпус, який в останні дні зазнавав найбільшої критики від Шарія за ніби-то напади на його партійців, розмістив на своїх ресурсах повідомлення про те, що це "результат роботи невідомих патріотів з високим рівнем IT-навичок".

"Це ще раз доводить, що "невловимого" Шарія можна діставати не тільки через первиховання його зомбоватників на вулицях, але й цілком нескладно "доганяти" в Інтернеті. На його території – там, де до цього моменту він вважав себе недосяжним та почувався у цілковитій безпеці", - йдеться на сайті Національного корпусу.

Нагадаємо, конфлікт одіозного блогера Шарія та його партії з націоналістами розпочався після акції "Партії Шарія" в Києві 17 червня. Внаслідок сутичок після якої було побито ветерана російсько-української війни та кількох прихильників Шарія.

Шарій звинуватив Національний корпус в переслідування його активістів та в ініціюванні "сафарі" на них. Національний Корпус, своєю чергою, називає Шарія та його прибічників проросійськими діячами та говорить про те що «за червоними кульками готується прийти "русская весна".

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Автор: Styler

Теги Новини України НацкорпусАнатолий Шарий
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