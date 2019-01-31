Имитирует сирену: киевская полиция взяла на работу попугая

Птица пробыла пять дней был еды и воды - она чуть не погибла

Видео: YouTube/ТСН

В Киеве в Святошинском райуправлении полиции взяли на работу попугая. Правоохранители обнаружили едва живую птицу на месте вызова - он провел пять суток рядом с умершим хозяином без еды и воды, сообщает ТСН.

В полиции "новый сотрудник" работает уже три недели. Полицейский Руслан, который нашел попугая, показал фото заброшенной квартиры без света и отопления, где в грязи и холоде птица жила с одиноким хозяином.

Імя придумали сразу - назвали в честь спасителя - Русланом. Однако, пока что не разобрались, мальчик это или девочка. Хотя нрав, говорят правоохранители, мужской.

Из интернета узнали, что попугай породы Розелла, родом из Австралии. За это время он научился имитировать сирену. Безрадостная прошлая жизнь отразилась на характере - птица боится оставаться в одиночестве.

Напомним, ранее мы писали о том, что зоозащитники призывают освободить умирающих животных из частного зверинца семьи Падалко в Покровске.

Также мы информировали, что в Николаеве молодой парень спас собаку, которая попала в ледяную ловушку. Он вытащил замерзшее животное, находившееся на грани гибели.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове освободили двадцать животных с собачьей тюрьмы, которых хозяйка держала закрытыми в квартире.

Видео: РБК-Украина