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В Киеве девушка-водитель показывала всем педикюр во время езды (видео)

STYLERКурьезы    02.07.2020 - 12:19
В Киеве девушка-водитель показывала всем педикюр во время езды (видео)
В Киеве водитель попалась на странном вождении (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве девушка ехала на автомобиле с высунутой из него ногой

В Киеве девушка-водитель ехала по проезжей части с высунутой из окна ногой. Оригинальную наездницу сняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

Девушка улыбалась в камеру и особо не смущалась тому, что ее снимают. Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook

"Педикюр - безусловно шикарен, но не влияет ли такая манера езды на безопасность? Киев, проспект Победы", - сказано в сообщении.

Педикюр - безусловно шикарен, но не влияет ли такая манера езды на безопасность? Киев, проспект Победы

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 2 липня 2020 р.

В Киеве девушка во время езды демонстрировала педикюр (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В сети активно комментируют видео с "героиней" столичных автодорог.

"Когда пересела с механики на автомат, изолировала левую ногу, которая тянется выжимать сцепление", - пришла к выводу водитель с опытом.

"Даже на незначительной скорости столкновение может привести к перелому ноги в 3 местах, как минимум. Очень опасно такое вождение!" - предупредил еще один автомобилист.

Впрочем, многие пользователи шутят о таком способе вождения:

"В случае ДТП водителю станет понятен смысл выражения "в рот мне ноги"; "Проветривает после ночной работы"; "Очевидно, только что покрасила, на предыдущем светофоре, теперь сушит"; "Ну, вспотела немного".

Ранее мы писали, что под Киевом авто снесло женщину с коляской, но водитель отделался "смешным" штрафом.

Также сообщалось, что камеры автофиксации будут штрафовать украинцев не только за скорость, их функционал расширили.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины ДТППДД
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