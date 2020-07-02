У Києві дівчина-водій показувала всім педикюр під час їзди (відео)

У Києві водій попалася на дивному водінні (колаж: РБК-Україна)

У Києві дівчина їхала на автомобілі з висунутою з нього ногою

У Києві дівчина-водій їхав по проїжджій частині з высунутой з вікна ногою. Оригінальну наїзницю очевидці зняли на відео і виклали в мережу.

Дівчина посміхалася в камеру і особливо не соромилась того, що її знімають. Відео з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook

"Педикюр - безумовно шикарний, але не впливає така манера їзди на безпеку? Київ, проспект Перемоги", - сказано в повідомленні.

Педикюр - безумовно шикарний, але не впливає така манера їзди на безпеку? Київ, проспект Перемоги Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 2 липня 2020 р.

У Києві дівчина під час їзди демонструвала педикюр (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі активно коментують відео з "героїнею" столичних автодоріг.

"Коли пересіла з механіки на автомат, ізолювала ліву ногу, яка тягнеться видавлювати зчеплення", - дійшла висновку водій з досвідом.

"Навіть на незначній швидкості зіткнення може призвести до перелому ноги в 3 місцях, як мінімум. Дуже небезпечно таке водіння!" - попередив ще один автомобіліст.

Втім, багато користувачів жартують про такий способі водіння:

"У разі ДТП водієві стане зрозумілий сенс виразу "в рот мені ноги"; "Провітрює після нічної роботи"; "Очевидно, тільки що пофарбувала, на попередньому світлофорі, тепер сушить"; "Ну, трохи спітніла".

Раніше ми писали, що під Києвом авто знесло жінку з коляскою, але водій відбувся "смішним" штрафом.

Також повідомлялося, що камери автофіксації будуть штрафувати українців не тільки за швидкість, їх функціонал розширили.

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Автор: Светлана Мащенко