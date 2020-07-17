В Киеве мужчина "притворился" Иисусом убегая от полиции (видео)

В Киеве мужчина настолько отчаянно убегал от сотрудников полиции, что взобрался на деревянный крест посреди дороги на одном из выездов из столицы. Притворится Иисусом Христом ему не удалось, так как трое сотрудников полиции его "сняли с креста".

Видеоролик с курьезом появился на странице Киев Оперативный в Facebook. Герой попал на камеру очевидцев, которые смонтировали и выложили его в сеть.

На записи видно, как мужчина в одних шортах сидит на четырехметровом кресте, а полицейские стоят под ним и ждут, пока тот слезет.

"Так от полиции еще никто не пытался убежать", - подписано видео.

В Киеве мужчина убегая от полиции залез на крест (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над горе-нарушителем закона, которого отчаяние загнало на крест.

"Видишь, там на горе, возвышается крест...

Очередной "бог";

Столкнешься с реформированной милицией, не только на крест полезешь;

Напомнить, промеж кем висел спаситель?

За чиї гріхи страждає хлоп?" - пишут комментаторы.

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