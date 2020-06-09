В Киеве решили проблему с ТЦ, что вылез на магистраль: урезали треть проспекта

В Киеве оригинально решили проблему со строительством ТЦ (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве забрали одну полосу из трехполосной магистрали из-за строительства торгового центра

В Киеве оригинально решили проблему стройки торгового центра "Апрель". Дело в том, что часть конструкции сильно вылезла на проезжую часть, заняв целую полосу дороги. Когда фото попало в сеть, разгорелся нешуточный скандал.

Но вместо того, чтобы снести установленные железобетонные конструкции, горе-строители вынесли на треть дороги бордюр и засыпали часть магистрали гравием. Таким образом они решили создать видимость тротуара, который дугой почему-то наехал на часть дороги.

Это "инженерное решение" можно увидеть на проспекте Леся Курбаса, на конечной остановке скоростного трамвая №3.

Соответствующий коллаж "до и после" появился в Instagram dtp.kiev.ua.

"Киев. Порешали. Городские власти оригинально решили проблему выступающего на проезжую часть в Киеве - ТЦ Апрель - они просто установили бордюр", - подписаны фото.

Теперь трехполосная магистраль на Леся Курбаса на этом участке превратилась в двухполосную.

В Киеве "порешали" проблему со скандальным ТЦ (instagram.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы писали, что некоторым киевлянам могут запретить выход на улицу из-за карантина.

Также сообщалось, что в Киеве на сверхскорости разбился "гонщик", после чего сеть разнесла систему автофиксации.

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Автор: Светлана Мащенко